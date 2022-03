Thibaut Courtois a été élu Joueur du mois de février du championnat d'Espagne de football, a communiqué La Liga vendredi. Courtois, 29 ans, succède au joueur de l'Atlético Madrid Angel Correa qui avait décroché pareille distinction pour le mois de janvier. Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelone), Nabil Fekir (Bétis Séville), Daniel Vivian (Bilbao), Pau Torres (Villarreal), Pere Milla (Elche) et Vedat Muriqi (Majorque) étaient les autres nommés. Le gardien des Diables Rouges décroche cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière après celle reçue pour le mois de janvier 2020.

Durant le mois de février, le Real Madrid a enchaîné trois victoires et un partage avec quatre clean-sheets pour Courtois. "Ses réflexes, sa capacité à jouer en retrait et son dévouement ont fait de lui un joueur clé de l'équipe madrilène", peut-on lire dans le communiqué de la Liga. "Il a réalisé quatre clean-sheets, le cinquième plus grand nombre d'arrêts cette saison et il est une des raisons pour lesquelles le Real Madrid est la deuxième meilleure défense du championnat."

Le Real Madrid occupe la tête du classement en Liga avec 63 points, huit de plus que le FC Séville, son plus proche poursuivant.