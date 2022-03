Tous les mois, Thibaut Courtois s'exprime lors d'un podcast intitulé "Thibaut Talks", diffusé sur sa propre chaine YouTube. Pour cette nouvelle vidéo, le portier des Diables est évidemment revenu sur sa prestation trois étoiles face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Sans le but sur le fil de Kylian Mbappé, l'ancien Genkois aurait été le héros du soir grâce à ses nombreux arrêts qui maintiennent malgré tout les Madrilènes en vie pour la manche retour. Parmi ses arrêts, le penalty face à Lionel Messi est le plus marquant : "Évidemment de par le joueur qu'il est et le statut qu'il a, c'est un grand moment et cela reste un moment particulier dans une carrière", a déclaré Courtois qui reste malgré tout modeste sur la portée de cet arrêt, "cela n'aura de l'importance que si on passe au tour suivant..."

S'il ne révèle pas son "truc" pour arrêter les tirs au but, Courtois confirme néanmoins qu'il travaille souvent cet aspect : "Je fais comme le font la plupart des gardiens, j'étudie les tireurs. Certains ont un côté préféré, un autre a marqué ses trois derniers penaltys du même côté et se sent en confiance. Sur le moment, tu regardes le tireur, tu réfléchis et tu te lances. En théorie, je sais déjà avant le match de quel côté je vais plonger en cas de penalty en fonction du joueur qui va tirer."

Courtois l'a donc encore prouvé face au PSG, il réalise une très grande saison et est sans doute dans la forme de sa vie. Le Real Madrid aura bien besoin de lui pour passer l'obstacle parisien lors de la manche retour de la Ligue des Champions. D'autant que les Madrilènes se cherchent en ce début d'année 2022 : "Nous avons connu des hauts et des bas. On ne s'attendait pas à se faire éliminer de la Coupe du Roi (Ndlr: par Bilbao début février) et il faut être honnête, le match aller à Paris n'a pas été bon. Au final, c'est une chance que ce soit encore si ouvert."

"Le match retour sera différent... Le Bernabeu a déjà vécu ce genre de moments, avec de grandes remontadas et nous espérons bien réaliser la même chose", a enchaîné Courtois, malgré tout confiant pour les Madrilènes.