El Muro a de nouveau été irréprochable contre Grenade ce jeudi soir (1-4). "Lors du but du 2-1, on n'a pas baissé l'intensité, on a marqué immédiatement et ça montre le caractère de cette équipe. Thibaut a fait deux ou trois gros arrêts aussi, comme toujours dernièrement", a souligné le coach français après la rencontre.

Et pour cause. Alors que le score était acquis, le portier a dû réaliser deux parades de grande classe pour éviter de voir son adversaire revenir dans la partie. Tout d'abord sur un tir de Quina du poing. Ensuite sur une sortie splendide lorsque Luis Suarez (pas l'Uruguayen) s'est précipité sur lui.

Ces deux arrêts réflexes bonifient encore plus des statistiques déjà exceptionnelles. C'est bien simple: en Europe, personne ne réalise un pourcentage d'arrêts supérieur à la Pieuvre. Selon Opta, Courtois réalise 81,5% d'arrêts en moyenne. Il devance Jan Oblak (Atlético, 80,5%) et Keylor Navas (PSG, 79,8%). Tandis que Mike Maignan (Lille, 79,4%) et Yassine Bounou (Séville, 78,9%) complètent le top cinq.

Le Real se situe toujours à deux points de l'Atletico. Après la rencontre, Courtois a pris la parole et croit toujours fermement au titre. "Nous devons continuer à mettre la pression sur l'Atletico. Ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Leurs deux derniers adversaires, Osasuna et Valladolid, feront tout leur possible pour prendre des points. Nous devons commencer par prendre les trois points contre l'Athletic. C'est un beau défi car nous aurons peu de temps pour la récupération. Mais nous devons faire le job."