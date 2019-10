La pieuvre n'a pas sa langue dans sa poche. A la fin du match hier, il a répondu aux critiques dont il fait l'objet au Real Madrid. Le gardien des Diables rouges demande surtout plus de respect. " Je sais ce qu’implique le fait d’être un joueur d’élite. Je suis très heureux et je n’ai pas ce genre problème (d’anxiété). J'aimerais plus de responsabilité de la part des médias pour ne pas dire de mensonges et de bêtises parce que des personnes souffrent réellement de ce genre de problème. je pense que c’est un manque de respect envers le joueur et les personnes qui souffrent de ça. Je me sens très bien maintenant. C’était une grosse grippe, ce n’était pas agréable, mais je suis soigné désormais. J’ai pu m’entraîner lundi et mardi avec l’équipe. J’ai retrouvé des forces parce que j’avais perdu beaucoup de poids."

Cela a le mérite d'être clair pour Thibaut.