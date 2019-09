Découvrez les premières réactions après la victoire facile de la Belgique en Ecosse (0-4)

: "C'était un très bon match ce soir avec beaucoup de mouvements. On a fait dix premières minutes un peu compliquées avant de dérouler par après. On a bien contrôlé le match après l'ouverture du score. Nous avons très bien fait ce que l’entraîneur voulait, contrairement au match contre Saint Marin. Nous avons réalisé plein de très bonnes actions avec un très bon pressing. Je suis resté dans mon match et j'ai coaché ma défense, ce qui était important. On doit aller chercher un 30 sur 30 pour se motiver et se fixer des objectifs élevés. Il nous reste 4 matchs pour s'imposer et il faut rester concentré."

Kevin De Bruyne : "Je suis content d'avoir marqué mais nous avons tous été performants ce soir. Nous avons commencé un petit peu timidement avant le premier goal. C'est surtout une victoire collective car nous n'avons pas laissé d'espace à nos adversaires. Nous avons contrôlé le match de bout en bout et on a réussi à marquer 4 buts. Les milieux ont réussi à trouver les espaces pour créer du beau jeu et on se trouvait facilement sur le terrain."

Roberto Martinez : "C'était vraiment un jour important pour nous et je pense que nous avons répondu présent. Nous tenions à la victoire et cela s'est vu. C'était un vrai test pour mon équipe car on doit montrer beaucoup de qualités défensives dans ces rencontres. Notre adversaire voulait jouer au foot ce qui nous a un peu aidé aussi. La victoire est avant tout collective ce soir car tout le monde s'est battu. Carrasco aurait pu commencer mais Nacer a mérité sa titularisation grâce à son entrée et sa fraîcheur contre Saint-Marin. Nous n'avons que 10 joueurs de champ et tout le monde ne peut pas être content. Nacer commençait à ressentir la fatigue et j'ai fait ce changement. Je voulais également offrir une première sélection pour les deux nouveaux. Je crois que c'était un message important pour l'avenir."

Yari Verschaeren: "Je ne pensais pas que j'allais obtenir du temps de jeu mais je suis super content. Je ressentais un petit peu de stress mais je crois que c'est normal. Le coach me fait vraiment confiance et je tiens à le remercier pour les minutes."