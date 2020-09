Saison 3, épisode 1. Thibaut Courtois entame ce dimanche sa troisième campagne sous les couleurs du Real Madrid. Si Eden Hazard n’est pas encore prêt à débuter, le portier belge est quant à lui en pleine forme. Et ce malgré son test positif au Covid-19 lors du dernier rassemblement des Diables rouges.

Depuis ce petit couac, le Madrilène a retrouvé ses coéquipiers, ses sensations et un nouveau numéro de maillot en troquant le 13 pour le 1. Tout un symbole. "Personnellement, je me sens très bien et je suis en forme pour continuer sur notre lancée de l’après-confinement la saison dernière", se motive Courtois sur le site officiel du club.