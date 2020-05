Thibaut Courtois persiste et signe : "On veut reprendre la compétition et la remporter" © AFP Diables Rouges Kevin Sauvage

De retour à l’entraînement depuis le lundi 11 mai, les joueurs du Real Madrid savourent, à l’image de Thibaut Courtois, qui s’est exprimé sur la chaîne du club. "Cela fait du bien après deux mois d’inactivité. C’est encore différent de pouvoir s’entraîner tous ensemble mais c’est déjà bon de se retrouver au centre d’entraînement." Si les joueurs de Zinédine Zidane s’entraînent encore par petits groupes de six, Thibaut Courtois, lui, a repris l’entraînement spécifique. "Tout le monde a l’air en forme. On a repris avec les autres gardiens la semaine dernière mais le fait que les autres reprennent aussi en groupes va nous aider, nous les gardiens, à aller plus loin." Notre Diable rouge traduit ensuite l’envie de tout le groupe madrilène. "On a vraiment tous le souhait de recommencer la compétition et de la remporter."