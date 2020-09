Thibaut Courtois a peut-être dû quitter le rassemblement des Diables cette semaine de manière anticipée suite à son test positif au Covid 19, il n'en a pas perdu le sourire.

Le gardien du Real Madrid a hâte que la saison de Liga reprenne. Il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il décompte les jours avant le match de la reprise du championnat espagnol.

Avec une nouveauté pour Courtois cette saison par rapport à la précédente, il portera le numéro un. Cela peut paraître étonnant que le gardien belge, qui a déjà disputé 11 saisons chez les professionnels et plus de 430 matches professionnels n'ait jamais porté ce numéro pourtant souvent réservé au premier gardien de l'équipe.

À Genk, alors qu'il n'avait que 17 ans, Courtois portait le numéro 28, à l'Atletico Madrid et Chelsea, il portait le numéro 13 et la saison dernière au Real Madrid, il avait le 25 et le 13.

Ce changement de numéro peut paraître superflu mais Thibaut Courtois y voit une reconnaissance de la part de son club : "Quand le Real Madrid m'a demandé de jouer avec ce numéro, j'étais honoré. Porter le numéro 1 est le prix ultime pour célébrer une saison difficile mais réussie. Cela me motive encore plus pour aller chercher de bons résultats avec l'équipe", a-t-il écrit sur son site internet.

Pour Courtois, ce numéro un a une grande valeur symbolique et historique : "Je marche dans les pas de gardiens comme Iker Casillas, Ricardo Zamora, Bodo Ilgner et Francisco Buyo. Je suis reconnaissant de pouvoir représenter le meilleur club au monde. Ce n'est pas un secret de dire qu'Iker Casillas était ma plus grande idole parmi ces légendes. Il sera pour toujours mon numéro un. Comme lui, je veux rendre fière la "famille" du Real Madrid."

Si la Pieuvre n'a jamais eu l'occasion de porter le numéro un en club, il l'a déjà fait, à maintes reprises, chez les Diables rouges. Il pourra étrenner son numéro un le 20 septembre prochain face à la Real Sociedad, le match d'ouverture face à Getafe ayant été reporté.