Un an et sept mois qu’il attendait d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Après la Liga (2020), la Coupe du monde des clubs (2018) et une première Supercoupe d’Espagne (2019), Thibaut Courtois vient de soulever son quatrième trophée avec la vareuse du Real Madrid.

Ajoutons à cela un titre de champion avec Genk, quatre autres avec l’Atlético et le même total avec Chelsea : le voici à treize récompenses collectives depuis le début de sa carrière. Soit une moyenne d’un trophée par année de professionnalisme.



