Après une première saison délicate en 2018 au Real Madrid où il était en concurrence avec Keylor Navas, parti au PSG depuis lors, Thibaut Courtois est devenu l'incontournable numéro un entre les perches des Merengues.

Souvent déterminant pour ses couleurs, le gardien des Diables espère encore rester un bon bout de temps dans la capitale espagnole. "J'espère rester encore longtemps", a-t-il révélé dans un entretien accordé à nos confrères d'Eleven Sports, "cela va dépendre de mes prestations et de l'arrivée de jeunes gardiens talentueux. On verra quelle sera la situation dans 5 ans mais je me sens très bien ici. J'adore la ville et le climat. Toute ma vie est à Madrid désormais."

À 29 ans, il se voit dès lors bien terminer sa carrière entre les cages du Real : "Si je peux arrêter ma carrière ici, ce serait beau. Mais j'espère que ce ne sera pas à 34 ans ! Je veux jouer encore plus longtemps."