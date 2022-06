© Instagram

Moins d'un mois après la victoire du Real Madrid en finale face à Liverpool, Thibaut Courtois, qui avait été pour rappel élu homme du match, a décidé de se faire tatouer un souvenir de ce qui ressemble au sommet de sa carrière.Le Diable rouge arbore ainsi un but, défendu par ses initiales et son numéro: "TC1". La Coupe aux grandes oreilles et également présente sur le bras du gardien.On notera trois détails importants: d'abord, le "2022" qui orne la Coupe est décentré. Pour y ajouter facilement "2023" ou "2024" à l'avenir ? Ensuite, il n'y a aucune référence au Real Madrid sur le dessin. Le joueur se laisse ainsi tout le loisir d'éventuellement remporter à nouveau le prestigieux trophée dans un autre club.Enfin, on remarque qu'un mur de briques remplit le but, une référence à son surnom "el muro", en Espagne.