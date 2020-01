Le gardien du Real Madrid est clairement revenu à son meilleur niveau.

"El Muro". C'était le titre de la Une de Marca il y a quelques semaines après une prestation quatre étoiles du gardien lors de la Supercopa. Adoubé aujourd'hui, décrié hier, Thibaut Courtois s'est exprimé à propos des critiques dont il a fait l'objet au micro de Real Madrid TV. "J’ai toujours été fort mentalement. Je sais d’où je viens. Je ne travaille pas plus maintenant qu’il y a cinq mois. La clé est de garder confiance en vous. Parce que finalement tout le monde peut se tromper. Vous devez penser à demain et supposer que si vous travaillez, cela se passera mieux."

Après un début d'exercice compliqué, la pieuvre est de retour pour confirmer qu'il est l'un des meilleurs gardiens au monde. Il s'est également épanché sur le sujet: "Les choses vont très bien en 2020. Nous remportons de nombreuses victoires et gardons souvent le zéro. Le meilleur gardien du monde ? Ce n’est pas facile de dire ça. Il y a beaucoup de bons gardiens de but. Je dois travailler tous les jours pour m’améliorer. J’arrête tout ce que je peux. Mais nous défendons à onze."

Enfin, notre portier international s'est montré plus qu'ambitieux pour l'année qui arrive. Son rêve? "Je veux tout gagner, mais la Ligue des champions est bien sûr un grand rêve avec le club. Et puis il y a l’équipe nationale. Nous étions proches de remporter la Coupe du monde, maintenant nous espérons remporter le championnat d’Europe. Au final, je veux que l’on me voie comme un grand gardien et une belle personne. Ainsi que quelqu’un qui a été important dans les équipes où il a joué."

Espérons que ses rêves deviendront réalités...