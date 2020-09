Test nasal au Covid-19 positif pour Courtois mais il reste dans le groupe des Diables Diables Rouges M. J. et Y. T. Le test nasal effectué sur le gardien du Real Madrid s’est révélé positif. Mais il n’est pas forfait. © BELGA

Près de dix mois après leur dernier rassemblement, les Diables Rouges sont à nouveau réunis au centre national de Tubize depuis ce mardi en vue de préparer les rencontres de Ligue des Nations au Danemark (5/9) et à l’Islande (8/9). Les conditions sanitaires actuelles ont évidemment imposé un test Covid à l’ensemble des joueurs et du staff. Et un joueur a été testé positif lors du test nasal : Thibaut Courtois.



Mais cela ne signifie pas que le gardien va quitter le groupe des Diables. Il s’entraînera d’ailleurs normalement ce mercredi. Selon les protocoles établis, un test sanguin confirmant que le virus avait disparu du corps du gardien du Real Madrid a été effectué. Courtois ne doit donc pas quitter la sélection.