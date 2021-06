Le petit tour d’Europe des Courtois va se poursuivre. La petite famille a profité ce lundi du charme de Séville avant de remettre le cap sur la Belgique dans la soirée. En attendant de planifier son prochain voyage vers Munich en fin de semaine. "On n’a pas encore les billets mais on s’en occupe, on espère que cela ira", sourit le papa Thierry qui espère bien que son voyage estival s’achèvera à Londres. Les performances de son fils rendent en tout cas l’hypothèse très crédible.