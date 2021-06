Thierry Henry le retour épisode deux ! Le Français est bien arrivé et à rejoint le staff et l'équipe ce mercredi à Tubize pour la préparation du tournoi. Celui qui a préfacé la future compétition pour les Bleus va pouvoir rapidement se mettre au travail en tant que T3 de Roberto Martinez. Rôle qu'il connait à merveille pour avoir déjà officié dans ce costume entre 2016 et 2018. Ce qui lui avait permis de se faire apprécier du groupe comme des supporters.

L'ancien joueur d'Arsenal et meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France sera donc bien présent sur le banc de touche contre la Russie ce samedi 12 juin.