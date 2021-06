Redevenu le T2 de Martinez après l'avoir quitté il y a trois ans pour endosser un nouveau costume d'entraîneur principal, Thierry Henry a parlé... de l'équipe de France dans un podcast organisé par Rio Ferdinand. Durant cet entretien avec l'ancien joueur de Manchester United, le champion du monde 98 s'est confié sur les chances des Tricolores.

"Je suis si heureux d'être Français en ce moment. Vous avez le luxe de faire revenir Benzema, et vous avez Mbappé, Griezmann... Et soyons honnêtes, Giroud a bien travaillé pour l'équipe nationale. Je sais qu'il n'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, mais il a fait du bon travail. Vous avez des attaquants différents. Karim qui se déplace tout autour, Griezmann qui aime jouer derrière l’attaquant, et vous avez le monstre qui peut jouer à droite, à gauche, au milieu, partout. C'est super, mais je suis tellement excité de voir Benzema de retour en équipe nationale, c'est le joueur que je veux revoir."

L'ex buteur ne cache pas son plaisir de revoir Karim Benzema sous la tunique bleu. "Peu importe ce qu’il s’est passé entre lui et Deschamps, ils s’en sont occupés et j’en suis très heureux, a-t-il ajouté. Lorsqu’on me pose la question: "Quel jeune joueur es-tu impatient de voir à l’Euro ?" Je réponds Benzema. Je veux le revoir avec le maillot de l’équipe de France de nouveau. J’espère que nous aurons du succès avec lui."

L'entraîneur adjoint des Diables Rouges s'identifie à l'équipe de France même si l'on ignore la date d'enregistrement du podcast. Espérons qu'il parvienne à s'en détacher si la Belgique devait à nouveau les rencontrer.