Henry était l’adjoint de Martinez entre 2016 et 2018. Il était très apprécié au sein du groupe et ses conseils valaient surtout de l’or pour les attaquants comme Lukaku. Mais Henry voulait tenter l’aventure comme T1. Il a d’abord échoué à Monaco, où il a été viré après trois mois. Mais il a réussi à Montreal, qu’il a qualifié pour les playoffs lors de sa première saison. Au lendemain de la désignation de Laurent Ciman comme son T2, il a toutefois jeté l’éponge. À cause de la crise du Covid, il n’avait plus vu ses enfants depuis des mois.



Henry n’a jamais vraiment été remplacé comme adjoint en équipe nationale. L’Écossais Shaun Maloney a rejoint le staff comme T2, mais surtout pour remplacer Graeme Jones, qui était parti à West Bromwich. Quel hasard : Jones vient d’être nommé T2 de…Gareth Southgate, coach fédéral de l’Angleterre. Après l’Euro, Jones reprend ses fonctions comme T2 de Newcastle, son club actuel.



Peut-être que l’idée des Anglais a poussé Roberto Martinez à reprendre contact avec Henry. En tout cas, il est clair que tout est mis en œuvre pour remporter l’Euro. L’avantage de Henry est qu’il connaît la majorité de la sélection actuelle comme sa poche, tout comme le fonctionnement de Martinez.

L'ancienne star française d’Arsenal et de Barcelone accompagnerait la sélection à l’Euro. Henry est sans club depuis le 25 février de cette année. Il a démissionné comme coach de Montreal en MLS parce que ses enfants lui manquaient trop à Londres.