Si Axel Witsel préfère ne pas s’exprimer sur la question, son papa Thierry, lui, ne veut plus garder le silence concernant le racisme.

“Venu de Martinique en Belgique, j’ai joué au football au niveau provincial jusqu’à l’âge de 42 ans et j’ai été confronté au racisme dès le début”, explique-t-il. “J’avais 15 ou 16 ans et certains reproches ont commencé à m’énerver. ‘Monte dans ton arbre et cueille des bananes’ me disait-on. Sans réaction des arbitres ou d’autres personnes. Il fallait se battre tout seul. Et j’ai parfois pété les plombs, je me suis battu. Mes équipiers et mon coach devaient m’arrêter. J’étais jeune et je ne contrôlais pas mes émotions.”

Voir son fils Axel exceller dans le football a été une petite revanche pour Thierry Witsel. “Mais au bord du terrain, je ne m’asseyais jamais à côté des autres parents”, indique-t-il. “Pour ne pas entendre ce genre de choses. Mais Axel en a fait l’expérience aussi. Parfois, il rentrait à la maison en pleurant et je lui disait de ne pas répondre. Pourquoi? Car quand il avait 10 ans, quand il commençait à jouer au Standard, il a montré du doigt le stade de Sclessin et a dit ‘je veux jouer là’.