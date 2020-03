Le Virtonais est en fin de contrat au Parc des Princes et devrait changer d'air l'an prochain.

Thomas Meunier en Bundesliga la saison prochaine ? C'est de plus en plus probable... En fin de contrat en juin prochain, le Belge ne devrait pas faire de vieux os à Paris où il n'a toujours pas resigné. Il pourrait donc, comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, rejoindre Thorgan Hazard et Axel Witsel au Borussia Dortmund. D'autant que les jaune et noir verraient d'un bon œil l'arrivée d'un arrière droit, qui plus est gratuit, puisque Achraf Hakimi est prêté par le Real Madrid et que le vétéran Lukasz Piszczek arrive en fin de contrat.

Si rien n'a encore été officialisé, l'ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, aujourd'hui consultant sur RMC Sport, croit savoir que le Diable rouge évoluera au Signal Iduna Park la saison prochaine: "Ce n'est pas 'quasi' fait. Il a signé à Dortmund. Moi je donne l'information par certitude, mais je n'irai pas plus loin, car cela n'ira pas dans l'intérêt de Meunier", a-t-il affirmé au micro du média français.

Cette saison, Thomas Meunier n'a été aligné qu'à 16 reprises en Ligue 1 ne délivrant qu'un seul assist. Une saison plus compliquée pour l'ancien Brugeois qui pourrait tourner la page du PSG, quatre ans après son arrivée dans la capitale française pour rejoindre son grand ami Axel Witsel.