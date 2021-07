Thomas Meunier : "Mon but ? Devenir un nouveau Jan Vertonghen ou Thomas Vermaelen"

Diables Rouges

Belga

"Maintenant, mon bon but c'est de devenir un nouveau (Jan ) Vertonghen ou un (Thomas) Vermaelen, de rester le plus longtemps possible en équipe nationale", a lancé Thomas Meunier sur une vidéo diffusée jeudi sur les réseaux sociaux de la fédération belge de football à la veille du quart de finale de l'Euro contre l'Italie.