"Thorgan Hazard a fait lui sa rentrée à l'entraînement hier (jeudi), mais nous avons besoin de plus de feedback".

Le défenseur des Diables Rouges ne sera pas le seul absent après la sévère défaite enregistrée à l'Ajax mardi (4-0) en Ligue des Champions. "Nico Schulz souffre des adducteurs et Erling Haaland ne jouera pas non plus, il sera absent pour plusieurs semaines en raison d'une blessure à la hanche", a expliqué Marco Rose.

Dortmund, 2e avec 18 points, se déplace à Bielefeld, 17e et avant-dernier avec cinq unités, samedi (15h30) pour le compte de la 9e journée du championnat d'Allemagne.