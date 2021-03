Thomas Meunier: "Parfois on s'emmerde comme back droit" Diables Rouges La rédaction © Reporters

Interrogé par nos confrères d'Eleven Sports, le Diable est revenu sur ses débuts à Dortmund.



Directement titulaire au Borussia, Thomas Meunier a pourtant mis du temps à trouver ses marques. "Je me donnerais un 5 ou 6 sur 10, j'avoue que je ne suis pas très content de mon début de saison", confesse-t-il d'entrée de jeu. "J'ai toujours cet instinct offensif et parfois, on s'emmerde comme back droit. Il faut dire les choses comme elles sont (rire)."



Le n°24 de Dortmund explique aussi comment s'est déroulée la transition entre Favre et Terzic, deux entraîneurs aux styles différents et donne des nouvelles de Thorgan Hazard mais aussi de la vie sans Witsel, blessé pour plusieurs mois. Et il compare Haaland à Mbappé, deux phénomènes qu'il connaît mieux que personne.



(...)