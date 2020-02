Dans une capsule vidéo intitulée "Ptit Délire", où il s'associe au rappeur Romeo Elvis et le Youtubeur Maskey, Thomas Meunier a raconté une anecdote amusante au sujet d'un déplacement du PSG au Vélodrome.

Les faits remontent à la saison dernière lors du match à Marseille, comme le Diable rouge l'a lui-même indiqué. "J'aime bien quand ça charrie. Je n'aime pas que ça soit méchant mais j'aime bien les gens qui font preuve d'originalité. Par exemple, à Marseille l'année passée, j'ai rigolé comme jamais. Je m'échauffe et le public était à 50 centimètres. Les mecs arrivent, se mettent debout et retirent leurs pantalons et criaient "Va te faire en.. !!!", explique-t-il.

Pas rancunier, Meunier avoue qu'il a pris la chose avec le sourire. Et il n'était pas le seul. "C'est un truc de fou, je n'avais jamais vu ça", se remémore-t-il. "J'étais mort de rire, j'en pleurais de rire. Verratti était à côté de moi, il était par terre. Après tu les regardes et ils se disent qu'ils ont capté notre attention. Et là, tu en as 50 qui arrivent et qui disent 'Allez vous faire e...!!! C'est un truc de fou. Vraiment."