Le Diable rouge a réalisé un Instagram Live avec nos confrères de la RTBF lors duquel il s'est non seulement exprimé sur la situation actuelle mais aussi sur sa future destination.

Thomas Meunier est un joueur libre. En tout cas, ce sera le cas le 30 juin prochain s'il ne resigne pas très vite au Paris-Saint Germain. Des clubs comme Dortmund se sont déjà sérieusement positionnés mais le Virtonais n'a pas encore pris sa décision : "n joueur libre, international, qui joue dans l'équipe N.1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu'on doit me couper une jambe !", a rigolé Meunier qui sait visiblement comment se vendre, "Les clubs n'ont pas grand-chose à perdre au niveau de l'investissement, et je pense qu'ils le savent. Ils ont tout à gagner. Tout ce qui circule sur moi sur les réseaux sociaux par rapport à Dortmund, je ne comprends pas : j'ai vu autant d'articles me liant à Tottenham ou à l'Inter... Je ne comprends pas cet engouement ! Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme."

En attendant un transfert (ou une prolongation de contrat), l'ancien joueur de Bruges est, comme tout le monde confiné chez lui, mais il a décidé de le prendre comme une bonne chose : "Je trouve ça étonnamment très agréable après une saison très chargée. Voir mes enfants 24H/24 c'est juste une bénédiction, je prends énormément de plaisir à rester à la maison.

Néanmoins, Meunier ne voudrait pas que la situation perdure trop longtemps: "Le ballon me manque quand même, et je me réjouis de retourner au Camp des Loges. J'espère malgré tout qu'on pourra reprendre vers la mi-mai. Même jouer à huis clos, cela rapportera de l'argent, et je pense qu'on y viendra. Si on annule tout, ce sera une saison blanche, et cela aura des répercussions négatives pour le football."