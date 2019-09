Mais le latéral droit des Diables Rouges n'a pas estimé qu'il était bon de quitter le PSG. Toutes les conditions n'étaient pas rassemblées pour franchir le pas. C'est ce qu'il expliquait dans un entretien accordé à nos confrères de la RTBF. "J’aurais pu partir mais ça ne s’est pas fait car que ce soit de la part du club ou de la mienne, il y avait des discordances. Tout n’était pas rassemblé à 100% pour que ça fonctionne."

Meunier est finalement heureux de rester à Paris malgré que la situation sportive soit compliquée. "J’ai toujours dit que je voulais rester à Paris. Il me reste un an de contrat et j’espérais, d’ailleurs je l’espère toujours, une prolongation de contrat. Mais la situation devient un peu plus compliquée car je ne suis plus la priorité à ma position mais je reste professionnel. Je me sens bien là-bas et on verra ce que ça va donner durant la saison."

L'ancien Brugeois va prendre son mal en patience sur le banc du PSG et il espère que la roue tournera vite. Ceci dit, pas question de partir en janvier pour autant. "J’en ai déjà parlé avec le sélectionneur, on est conscient que l’année va être compliquée mais j’ai toujours trouvé que partir en milieu d’année était une mauvaise idée car je pense que les clubs qui transfèrent en janvier ce sont des clubs qui, pour moi, agissent dans la précipitation. J’ai l’impression quand les transferts en janvier ne sont pas des transferts réfléchis mais plutôt une question de nécessité plus que d’envie. Donc pour moi un transfert en janvier c’est non, même si je passe les premiers mois sur le banc.", explique-t-il à nos confrères.

Revivez l'interview complète de Thomas Meunier à la RTBF.