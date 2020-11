Le Borussia Dortmund n'a une nouvelle fois fait qu'une bouchée du Club Bruges pour la deuxième rencontre opposant les deux équipes dans cette phase de poules de Ligue des Champions (3-0). Interrogé par nos confrères de Proximus après la rencontre, Thomas Meunier, titulaire pour le Borussia et remplacé à la 73e minute, estime que l'équipe allemande était largement supérieure au champion de Belgique : "On a été plus forts. J'ai senti Bruges un peu fatigué. Ils ont laissé pas mal d'espace. Au contraire, nous avons été solide. 3-0, c'est positif et on confirme la première place."

L'ancien brugeois louait par ailleurs les qualités de l'équipe qui l'a rejoint l'été dernier : "On a beaucoup de chance : le coach a l'occasion de faire tourner parce qu'on a un banc de qualité. On sait qu'on peut compter sur tout le monde et cela nous permet de garder de la fraîcheur. On possède également de très grands joueurs. Erling Haaland marche sur l'eau en ce moment et Jadon Sancho a inscrit un magnifique coup franc (sur le 2-0, NdlR). On aurait même pu inscrire l'un ou l'autre goal en plus car on a eu beaucoup d'occasions. Offensivement, on a été très bon. Comme je l'ai déjà dit précédemment, l'équipe que j'ai rejoint n'est certainement pas moins bonne que l'équipe que j'ai quittée."

Un petit tacle subtilement glissé à l'intention de son ancien club, le Paris Saint-Germain qui reste en grande difficulté dans cette Ligue des Champions malgré la victoire face à Leipzig mardi soir. En tout cas, les fans parisiens apprécieront.