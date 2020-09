Thomas Meunier tire la sonnette d’alarme et estime que le calendrier est trop chargé.

Chapeau à Thomas Meunier. Il a osé dire tout haut ce que presque tous les autres internationaux pensent tout bas de la Nations League, dont la deuxième édition commence ce samedi avec un match au Danemark.

"Non, cette compétition ne me fait pas vibrer, avoue le nouveau joueur du Borussia Dortmund. Elle a été créée pour faire du business de façon plus juteuse. C’est une manière de nous faire jouer des matchs et de remplir le calendrier. Et puis, on met une Coupe à la fin. C’est génial, tout ça, mais pour moi, le calendrier est trop chargé, et c’est le cas depuis des années. Ce n’est qu’en diminuant le nombre de matchs qu’on pourra faire évoluer le football, et pas en augmentant le nombre de compétitions."