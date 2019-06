Thomas Meunier lançait ce lundi, avec son agent Jacques Lichtenstein, l’exposition Play it Art, un subtil mélange d’art et de football.

Un projet qui lui tient à cœur et pour lequel il a pris le temps de serrer les mains des 500 personnes présentes et de répondre aux médias. Notamment au sujet de son avenir qu’il déclare voir au PSG. "Ma prolongation de contrat (NdlR : il lui reste un an) est en stand-by", a-t-il expliqué au Parisien. "Le club connaît mon idée de rester au PSG. Si on n’a pas de retour à ce sujet, c’est qu’il s’agit d’une solution qui peut les arranger."

Nos informations confirment pourtant qu’il est bel et bien sur le départ et que Manchester United est une option. Son discours est même teinté d’une part de bluff dans ce qui pourrait être un bras de fer entre la direction et lui. Il laisse même croire qu’il veut faire baisser son prix de transfert. "Je ne pense pas que le club ferait énormément d’argent sur moi. Je suis défenseur et j’ai joué un match sur trois. Je vais sur mes 28 ans. J’ai dit aux dirigeants que j’étais prêt à rester et ils n’ont pas dit vouloir me vendre. Après, s’ils le font plus tard, nous trouverons une solution. Il y a eu des coups de fil depuis janvier. Une dizaine de clubs sont intéressés et tous font partie du top 5 de leur championnat."