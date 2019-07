Contrairement à Neymar, Thomas Meunier a repris l’entraînement depuis le début de semaine au Paris SG.

Où sa situation reste très simple, lui qui a encore un an de contrat. "Le club connaît mes intentions. Je veux rester à Paris", a rappelé le Diable dans France Football. "Les dirigeants savent que je suis ouvert à faire ma quatrième année ici comme signer un nouveau contrat. Ce sera leur décision, tout est entre leurs mains." L’état-major parisien en a conscience : pour éviter un cruel manque à gagner, elle devra soit vendre le défenseur cet été, soit le prolonger.

Vu la pénurie de joueurs à son poste et son âge, Meunier est en position de force. Et il peut compter, selon AS, sur l’intérêt de l’Atletico Madrid. Pas forcément convaincus par le Colombien Arias, les Colchoneros cherchent un successeur à Juanfran, parti au terme de son contrat.

La piste menant au Portugais Nelson Semedo s’est considérablement refroidie vue les tensions existant avec la direction du Barça concernant Antoine Griezmann et celle qui conduit à Meunier pourrait être activée dans une opération qui pourrait se conclure à hauteur de 25 à 30 millions d’euros.