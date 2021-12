Thomas Vermaelen ne prolongera pas au Japon. Il se lancera dans un dernier défi.

Est-ce la fin de son idylle avec le Japon ? Très probablement. Thomas Vermaelen ne défendra en tout cas plus les couleurs du Vissel Kobe, club qu’il avait rejoint en juillet 2019. Après 57 rencontres et deux trophées (la Coupe et la Supercoupe du Japon), le défenseur ne prolongera pas son contrat qui se termine le 31 janvier 2022.