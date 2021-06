L'homme du match "officiel" de Belgique-Portugal est Thorgan Hazard. Mais pour de nombreux médias et observateurs, ce fut Thomas Vermaelen. Impérial en défense, le vétéran a remporté la majeure partie de ses duels, y compris face à Cristiano Ronaldo.



Pourtant, les critiques et interrogations autour de la défense et du joueur de Vissel Kobe ont été nombreuses, ces derniers jours. Avec, à la clé, quelques questions parfois piquantes entendues en conférence de presse. "La défense est-elle trop vieille ?" est celle qui est revenue le plus souvent, et même encore hier soir après la rencontre. Jan Vertonghen y a répondu le plus sobrement possible: "Non je ne suis pas étonné de la prestation de Thomas Vermaelen. Il a fait un choix de carrière en allant jouer au Japon mais il est toujours au top malgré son âge et a largement le niveau des meilleurs clubs européens."



Pour douter de Vermaelen, il faut avoir la mémoire courte. C'est d'ailleurs peut-être le seul tort du joueur: ne pas nous la rafraîchir assez régulièrement, la faute à des blessures récurrentes et un exil à l'autre bout de la planète.



(...)