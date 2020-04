Il est le plus vieux de nos Diables. Et il est donc le plus impacté par le report d’une année de l’Euro. Thomas Vermaelen (qui fêtera ses 35 ans en novembre) doit patienter. Ce qu’il fait pour l’instant à Kobe, la ville japonaise de près de trois millions où il joue depuis près d’un an.

Êtes-vous confiné au Japon ?

"Oui, mais d’après ce que je vois sur la situation en Europe, je n’ai pas encore trop à me plaindre. Ici, on a encore le droit de sortir prendre l’air, même s’il est déconseillé de quitter sa maison. Avec ma femme et mes deux enfants, on sort juste une fois par jour, mais en veillant à n’approcher personne d’autre. On a la chance de ne pas vivre en plein centre-ville. On est sur une sorte d’île où il y a encore pas mal d’espace."

(...)