Thomas Vermaelen ne va pas prolonger son contrat avec le Vissel Kobe ! Le club japonais vient d'officialiser la nouvelle sur ses réseaux sociaux.



"C'est un grand plaisir pour moi d'avoir pu jouer dans ce club", a notamment commenté le Diable de 36 ans. Libre de tout contrat à partir du 31 janvier prochain, Vermaelen pourra donc signer où bon lui semble. Un retour en Europe (et pourquoi pas en Belgique ?) est donc possible. Ce qui faciliterait sa préparation pour la prochaine coupe du monde puisqu'il a récemment raté plusieurs rassemblements des Diables rouges à cause de la difficulté de voyager entre le Japon et la Belgique en ces temps de crise sanitaire.