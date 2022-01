En fin de contrat à Vissel Kobe, Thomas Vermaelen a donc tiré un trait sur sa carrière footballistique. Mais il gardera un pied dans le monde du football en devenant l'adjoint de Roberto Martinez chez les Diables rouges.

L'ancien joueur d'Arsenal et du Barça a réagi à l'annonce de sa retraite sur les réseaux sociaux, impatient de commencer un nouveau chapitre : "Je suis très fier et reconnaissant d'annoncer que je deviens entraîneur adjoint de l'équipe nationale belge", a-t-il expliqué sur Instagram, "j'ai hâte de débuter cette nouvelle étape et ce nouveau défi dans ma vie."

Il a également remercié toutes les personnes qui ont joué un rôle dans sa carrière de footballeur : "J'ai décidé de quitter le monde du football professionnel. J'ai eu la chance de jouer pour les plus grands clubs et j'en suis très reconnaissant. Merci du soutien tout au long de ma carrière."





Dans un communiqué publié sur le site de l'Union belge, Vermaelen a expliqué son choix: "Cela fait quelques semaines que j'ai tourné le bouton même si je comprends que cela paraisse surprenant que j'intégre directement le staff des Diables rouges."

"Je suis vraiment impatient de débuter cette nouvelle aventure. Tout sera nouveau pour moi mais j'ai hâte d'apprendre le métier grâce au staff de l'équipe nationale même si d'un autre côté je conçois que je dois avoir un impact sur le groupe. Je pense que ça va être une période agréable", a-t-il poursuivi, affirmant tout de même qu'arrêter sa carrière n'a pas été une décision facile à prendre, "C'est toujours difficile car j'ai quand même eu une longue carrière. Je n'ai pas pris cette décision en un jour. On pourrait croire que ma décision d'arrêter a été prise de manière commune avec mon choix de devenir assistant des Diables mais ce n'est pas le cas. Ce sont deux choix totalement différents."

En mars, Thomas Vermaelen sera déjà présent lors du premier rassemblement des Diables de l'année : "Ce sera peut-être un peu spécial car c'est tout de même un rôle différent. Mais pour moi, c'est important de croiser des visages que je connais déjà depuis longtemps, ce qui facilitera mon intégration."