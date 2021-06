À 35 ans, Thomas Vermaelen est le doyen de la sélection. Son âge, le championnat (japonais) où il joue et sa fragilité musculaire soulèvent parfois des doutes sur son rendement. Mais lors de sa conférence de presse de ce mardi, l’Anversois était clair : "Les critiques et doutes seront toujours là. Ils ne me servent pas de motivation. Ma motivation est de vouloir gagner. Je comprends qu’on évoque le fait que j’ai eu beaucoup de blessures. Par contre, quand on parle de mon manque de vitesse…"