Le BVB peut à nouveau compter sur son milieu offensif.

Et un Hazard de retour. Un ! Ce samedi, Thorgan a retrouvé les pelouses de Bundesliga face à Bielefeld. Cela ne lui était plus arrivé depuis le 12 décembre dernier. Sur la touche à cause d’un claquage à la cuisse, le Brainois a joué de malchance cette saison.

(...)