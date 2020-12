Saison difficile pour la famille Hazard. Si Eden revient ce mercredi soir dans le groupe du Real face à Granada, Thorgan Hazard fait lui son retour à l'infirmerie. C'est ce qu'à annoncé son club du Borussia Dortmund sur les réseaux sociaux. En Coupe d'Allemagne, il a contracté une blessure musculaire qui devrait l'éloigner des terrains pour plusieurs semaines. Il était alors monté pour les huit dernières minutes lors de la victoire contre Braunschweig (0-2).

Il s'agit déjà de la troisième blessure pour l'ailier de 26 ans. En septembre, une blessure musculaire l'avait empêché de disputer cinq matchs pendant trois rencontres. Ensuite, il a subi un claquage à la cuisse le 9 décembre dernier. Thorgan n'avait plus joué avec le Borussia depuis la victoire avec le Zenit en C1 le 8 décembre.

Cette saison, le Diable a du mal à enchaîner et n'a disputé que douze matchs pour trois buts et autant d'assists. L'an dernier, il s'était révélé comme un élément clé de l'effectif des Jaunes et Noirs avec sept roses plantées pour treize caviars distribués à ses partenaires en Bundesliga.

La Bundesliga observe une courte pause hivernale jusqu'au premier week-end de janvier date de la 14e journée de championnat.