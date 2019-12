Depuis plusieurs semaines maintenant, Thorgan Hazard marche sur l’eau avec le Borussia Dortmund.

Non content d’être devenu le meilleur buteur belge de l’Histoire en Bundesliga, il a enchaîné trois matchs consécutifs en championnat en inscrivant au moins un but. Malheureusement pour lui, cette belle série s’est brusquement arrêtée. La fin est plutôt douloureuse. Tout d’abord pour son équipe, qui s’est inclinée vendredi soir en déplacement à Hoffenheim (2-1) après avoir pourtant mené au score après un petit quart d’heure. Mais, surtout, Thorgan a été remplacé à la mi-temps… à cause d’une blessure. Si pour le moment peu d’informations ont filtré concernant la gravité de celle-ci, il se pourrait qu’elle soit assez importante, de l’aveu même du petit frère d’Eden. "J’ai eu un coup au niveau du mollet et ensuite c’est monté jusqu’au genou. Après, je ne savais plus marcher !" Voilà qui n’augure rien de bon. Déjà privé d’Axel Witsel, le Borussia Dortmund va peut-être devoir faire sans son deuxième Diable rouge pendant quelques semaines. La trêve arrive à point…