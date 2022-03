Thorgan Hazard: "Je ne vois pas pourquoi je devrais chercher un nouveau club" Diables Rouges V.B. Présent en conférence de presse, ce jeudi à Tubize, le joueur de Dortmund a coupé court aux rumeurs de transfert.

A bientôt 29 ans (il les fêtera la semaine prochaine), Thorgan Hazard vit une saison relativement aboutie à Dortmund, deuxième de Bundesliga derrière le Bayern Munich. Après une blessure à la cheville en début de saison et deux semaines d’arrêt suite au Covid, l’ailier belge retrouve des couleurs au BVB. Fin février, il a inscrit un très joli but contre Augsburg (1-1). La semaine suivante, il a donné son premier assist de la saison contre Bielefeld (1-0).



Pourtant, ces derniers jours, la presse allemande - Bild en tête - a fait échos d’un possible départ l’été prochain. "Il ne faut pas toujours lire les journaux, parfois c’est mieux", a coupé Thorgan Hazard ce jeudi dans l’auditorium du Centre national de Tubize. "J’ai lu des trucs faux. Je ne vois pas pourquoi je devrais chercher un nouveau club. Je suis dans une équipe du top, qui joue la Ligue des champions. Ok, je n'ai pas 100% de temps de jeu mais je joue régulièrement quand même. Il y a de la concurrence, c’est normal de devoir se battre pour jouer dans un grand club. Pour le moment, il n’y a pas la nécessité de chercher un nouveau club."



Son contrat à Dortmund court jusqu’en juin 2024.