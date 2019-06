Les Diables Rouges ont facilement maîtrisé le Kazakhstan mais la saison n'est pas finie.







Ils en sont conscients et ont à cœur de bien la terminer face à l’Écosse. A l'image de Thorgan Hazard.

Trois zéros. Un match facile. La victoire des Diables face aux Kazakhs a ressemblé à une balade. "On a fait le job. C'était le principal de vite marquer et d'en mettre un ou deux puis de gérer le match. Et surtout de ne pas encaisser comme ça la défense, le gardien et le coach sont contents", souriait Thorgan Hazard après la rencontre.

Si beaucoup de joueurs ont déjà leurs vacances en tête, il reste un dernier devoir, face à l’Écosse. "Il reste un match pour bien finir la saison et on va essayer de faire encore mieux mardi", indiquait le nouveau joueur du Borussia Dortmund. "Cette rencontre face au Kazakhstan a permis à beaucoup de joueurs qui n'avaient plus joué depuis un moment de se remettre en jambes. On a peu de repos avec l’Écosse mais on va essayer de bien récupérer. On a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer et on veut finir sur une bonne note, pas comme contre la Suisse la dernière fois. Ici, l'objectif sera double : gagner et faire plaisir aux supporters."

Le rendez-vous est pris.