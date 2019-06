Le joueur restera en Allemagne la saison prochaine.





Depuis la fin du mois de mai, Thorgan Hazard est devenu officiellement un nouveau joueur du Borussia Dortmund. Le frère d'Eden a accepté d'évoquer ce transfert à nos confrères de la RTBF, lui qui est actuellement avec les Diables Rouges pour prparer la rencontre de ce samedi face au Kazakhstan.

Le joueur de 26 ans, qui a joué à Zulte puis au Borussia Monchengladbach, a pris son temps avant d'arriver au sommet. "J'ai été petit à petit, crescendo, une bonne évolution jusqu'ici", explique Thorgan Hazard. "J'avais envie de rester en Allemagne car j'aime bien ce championnat. C'est un grand club, c'est une belle étape dans ma carrière. C'était le moment de franchir un cap."

A Dortmund, Hazard retrouvera un autre Diable, Axel Witsel. "Je suis content de retrouver Witsel, d'autres joueurs qui parlent français et le coach que j'ai déjà eu (Ndlr : Lucien Favre a entraîné Thorgan Hazard au Borussia Monchengladbach). Avec Witsel, ça fait quelque temps qu’on en parlait. Il n’avait pas vraiment besoin de me convaincre : quand un club comme celui-là vient, toi tu as envie d’y aller. Je suis impatient !"