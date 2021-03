Buteur et passeur, Thorgan Hazard a activement participé au début de campagne réussi des Diables. "On sait que c’était important de bien commencer. On était obligé de gagner et de se mettre directement dedans mais cela n’a pas été tout à fait le cas en début de rencontre. Mais on a ensuite commencé à contrôler le match, avec beaucoup de possession, et nous sommes parvenus à égaliser."

À l’assist sur le but de De Bruyne ("mais celui-là, il n’était pas compliqué, c’est Kevin qui a tout fait"), Thorgan a aussi permis à la Belgique de prendre l’avantage… de la tête. "C’est la première fois de ma carrière que je marque de la tête. J’étais un peu surpris de recevoir le ballon car le défenseur a glissé devant moi. La tête n’a jamais été mon point fort donc je suis content. Cela ne m’arrive pas tous les jours. D’habitude, je ne suis pas bon de la tête mais aujourd’hui, je l’étais", rigolait l’ailier, qui a célébré son but avec un large sourire.

Dans une saison surtout marquée par les blessures ("je n’en avais jamais eu autant mais cela arrive"), Thorgan Hazard s’est offert une petite respiration avec les Diables. Mais il sait que la Belgique est perfectible. "En deuxième période, on aurait pu faire mieux. Mais gagner 3-1 face au pays de Galles n’est pas facile. Donc on peut dire que c’est un bon résultat."