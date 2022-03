Mouscron attire décidément les stars. Après Jesus et Ederson de Manchester City à Lommel, c'est Thorgan Hazard qui a assisté à une prestation des Hurlus. Le Diable rouge était surtout venu voir son frère, Kylian, recruté au RWDM durant l'hiver. "Il y avait Thorgan mais aussi mon petit frère et ma mère. C'est toujours plaisant de jouer devant la famille. Surtout quand on gagne", souriait le Molenbeekois.

