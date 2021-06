C’est un paradoxe de la saison de Thorgan Hazard : il n’a jamais joué aussi peu en club et autant en sélection. Le joueur du Borussia Dortmund a été freiné par les pépins physiques, qui lui ont fait manquer dix-neuf matchs avec le club allemand, sur cinquante et un possibles, alors qu’il n’a loupé que quatre rencontres avec les Diables rouges (*), sur treize. Les soucis sont arrivés pendant l’hiver, et c’était une première pour le Soulier d’or 2013, écarté entre le 12 décembre et le 20 février, quand la sélection était au repos.