"Cela faisait longtemps que je n’avais pas parlé". Thorgan Hazard sourit. S’amuse aussi de la situation. De cette interview par écrans interposés. Mais même à l’ère du virtuel, le Brainois reste à l’aise dans l’exercice minuté où il a fait un peu durer le plaisir. Pour parler de tout. De la saison de Dortmund. De la sienne forcément. Avec beaucoup de lucidité. Mais aussi de l’ambition. Démonstration.

Thorgan, est-ce que les deux dernières semaines où vous avez sorti un gros match contre Fribourg (5-1) avant d’être éliminé de la Coupe par une équipe de D2 Sankt-Pauli (1-2) puis de réagir à Hoffenheim (2-3) et de chuter lourdement contre Leverkusen (2-5) ne sont pas finalement le parfait résumé de la saison du Borussia ?

"C’est exactement cela. Avec nous, tout peut se passer. À tout moment. C’est vrai qu’on manque de régularité, on a bien recommencé la deuxième partie de saison avec un match qui n’était pas du tout facile à Francfort où on a su renverser la situation en montrant nos qualités au niveau du mental. On peut renverser un match, on peut revenir au score. Mais après, on peut perdre des points aussi contre des plus petites équipes ou on peut être sorti en Coupe. Malheureusement, on voulait conserver ce trophée, cela ne s’est pas passé comme prévu. Et c’est vrai que les deux dernières semaines ont été un peu compliquées. Il va falloir faire avec pour la suite."