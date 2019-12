Le petit frère d’Eden Hazard a marqué pour la troisième fois de suite en championnat, son 35e but en Bundesliga !

Plus rien n’arrête Thorgan Hazard cette saison. La semaine passée, il devenait le meilleur buteur belge de l’histoire de la Bundesliga en effaçant des tablettes Emile Mpenza. Et si certains pensaient qu’il allait s’en contenter, c’est loin d’être le cas. Arrivé cet été à Dortmund en provenance de Monchengladbach, il savait qu’il allait faire face au plus grand défi de sa jeune carrière. Et s’il a mis quelques matchs avant de faire son trou, il est à présent devenu indispensable sur l’échiquier de Lucien Favre.

Samedi après-midi, en déplacement à Mayence, le Borussia, pourtant privé d’Axel Witsel blessé, n’a pas fait dans le détail. Une victoire 0-4, nette et sans bavure, signée à nouveau par une excellente prestation de Thorgan Hazard. C’est d’ailleurs lui qui plantait la troisième rose de ses couleurs en deuxième mi-temps, le 35e de sa carrière en Bundesliga !

Si ce n’est que son quatrième but de la saison en Bundesliga, c’est surtout le troisième consécutif en championnat. Après avoir fait mouche contre le Herta Berlin et Dusseldorf les semaines précédentes, le petit frère d’Eden a donc remis le couvert face à Mayence. Arrivé sur la pointe des pieds malgré un montant d’environ 25 millions €, Thorgan s’est imposé à Dortmund.

Sans conteste, il est passé du statut de “petit frère de” à joueur indispensable dans une équipe qui joue le titre en Bundesliga. Et ce n’est que le début.