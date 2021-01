Qualifiées pour l'Euro 2022, les Red Flames vont entamer leur préparation pour l'évenement européen dès le mois de février. Mais ces premiers rendez-vous de l'année portent également la marque du Mondial 2027.

Elles rencontreront en effet les Pays-Bas à Louvain le 18 février et l'Allemagne à Aix-La-Chappelle le 21 février, deux nations avec qui la Belgique collabore dans le cadre de la candidature conjointe des trois pays pour l'organisation du Mondial 2027.

"À cette période de l’année, nos équipes nationales A féminines partent généralement vers des pays plus lointains pour y disputer des matches, mais la situation sanitaire actuelle a changé la donne et les excellentes relations que nos trois fédérations entretiennent nous ont rapidement permis de trouver un terrain d’entente pour organiser ces trois rencontres dans les meilleures conditions. Cela prouve également que la candidature de nos trois pays en vue d’organiser la Coupe du Monde féminine 2027 est un projet qui ne se veut pas seulement ambitieux, mais repose aussi sur des bases solides", précise la Fédération belge.





Pour la Belgique, rencontrer ces deux voisins est également une excellente chose, une véritable "plus-value sportive" tant le niveau de ces rivales est, sur papier, un peu plus relevé. "Je suis ravi de pouvoir affronter deux nations du top absolu puisque l’Allemagne occupe la deuxième place du Classement mondial de la FIFA tandis que les Pays-Bas sont en quatrième position de celui-ci. Notre objectif est de nous préparer au mieux pour les qualifications en vue de la Coupe du Monde 2023 et la phase finale du Championnat d’Europe en 2022 et nous ne pouvions pas rêver mieux comme adversaires. Par ailleurs, les courtes distances nous permettront de ne faire que des aller-retour, ce qui constitue un véritable avantage, et ce, encore plus dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons."

La Fédération précise que ces rencontres seront organisées selon les principes sanitaires liés à la pandémie: "En plus des tests qui seront réalisés avant chaque rencontre, il est à noter que nos trois équipes participantes ne se déplaceront uniquement que pour disputer leur match à l’issue duquel elles repartiront directement pour rejoindre leur pays."

Programme des matches

18/02 (20h): Belgique - Pays-Bas (Louvain, coup d’envoi à 20h00)

21/02 (heure à détermine) : Allemagne - Belgique (Aix-la-Chapelle, heure du coup d’envoi encore à déterminer)

24/02 (18h30): Pays-Bas - Allemagne (Venlo, coup d’envoi à 18h30)