Moins tranchant à l’Euro puis à Leicester, il ne panique pas et garde la confiance du coach, malgré la montée en puissance de Vanaken.

Il y a bien eu Milwall il y a deux semaines mais le succès en Coupe de la Ligue est une trop maigre consolation face à un mois de septembre sans autre victoire avec Leicester (2 nuls, 2 défaites). Le début de saison des Foxes n’est pas bon et celui de Youri Tielemans non plus. Après un Euro où il n’a pas eu l’impact espéré, le milieu de 24 ans est dans le creux. Ce qui ne semble pas éroder sa confiance. “Je ne me pose pas trop de questions. Je fais mon boulot au quotidien et je sais que mes prestations vont suivre. Je sais que ça va venir. J’espère que tous les joueurs de Leicester reviendront avec de la fraîcheur de leur équipe nationale.”