Youri Tielemans, dont le prêt se termine du côté de Leicester, est convoité par quelques belles écuries anglaises.

La saison de Youri Tielemans a connu quelques rebondissements. Alors qu'il était dans le creux à Monaco après le retour de Jardim, le milieu de terrain de 22 ans a bien rebondi à Leicester. Auteur de trois buts et cinq assists en treize rencontres, l'ancien Anderlechtois n'a pas mis longtemps à s'adapter à la Premier League. Il a d'ailleurs rapidement convaincu de nombreux observateurs. De quoi attirer les regards de quelques clubs.

Il y a peu, Sky Sports annonçait que Manchester United et Tottenham lorgnaient le Diable Rouge. Selon des informations de The Sun, relayées par la presse néerlandophones, Manchester City serait également intéressé par Tielemans. Le club de Kevin De Bruyne aurait contacté l'agent de Tielemans et aurait formulé une offre de 44 millions de livres sterling soit l'équivalent de 50 millions d'euros.

Il pourrait bénéficier du départ de David Silva. L'Espagnol de 33 ans arrive en fin de contrat chez les Citizens et pourrait se laisser tenter par une belle offre provenant du Qatar.