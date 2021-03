Chaque journée de Premier League apporte souvent son lots de buts belges.

Dimanche dernier, Youri Tielemans ouvrait la marque pour Leicester face à Arsenal en récupérant un ballon à cinquante mètres du but des Gunners avant d’avancer gentiment sur le côté droit et, pas attaqué, de placer un tir croisé hors de portée de Leno. Les Foxes seront battus, mais, avec cette sixième réalisation en championnat, l’ancien Anderlechtois confortait son statut de leader des buteurs belges de cette saison.

Une semaine auparavant, Christian Benteke avait offert la victoire à Crystal Palace face à Brighton&Hove Albion, d’une superbe volée à la 95e minute. Un but record pour l’ancien attaquant du Standard et de Genk : pour la 4e fois de sa carrière en Premier League, le Diable rouge inscrivait un but décisif (offrant les 3 points à son équipe) dans des arrêts de jeu, rejoignant dans ce classement particulier de beaux noms de l’histoire de la PL : Steven Gerrard, Papiss Cissé, Ian Wright et Sadio Mané. Le 4e goal du championnat 2020/21 pour Benteke, son 76e en Premier League (49 pour Aston Villa, 27 pour Palace et 10 pour Liverpool).

(...)